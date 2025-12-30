Actualitate

Patriarhul Daniel, mesaj de binecuvântare pentru români la început de An Nou și Bobotează VIDEO

30 dec. 2025, 13:14
Articol scris de Realitatea de Tulcea

"Vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie"

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și a Sărbătorii Botezului Domnului, în care le urează românilor sănătate și fericire, pace și bucurie.

"Cu prilejul Anului Nou 2026 și al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie dimpreună cu tradiționalul salut: La mulți ani!", a urat Patriarhul, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

