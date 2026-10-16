Papa Leon al XIV-lea a celebrat Liturghia după operația la plămâni

Publicat 16 oct. 2026, 21:22 Sursă adevarul

Papa Leon al XIV-lea a celebrat Liturghia vineri, la prânz, la câteva zile după operația pentru cancer pulmonar. Vaticanul a făcut publice imagini cu suveranul pontif în picioare, fără sprijin.

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