Nicușor Dan reacționează în scandalul legii ONG-urilor și cere dezbateri cu societatea civilă

În plină dispută legată de proiectul de lege privind transparența finanțării ONG-urilor, președintele Nicușor Dan a intervenit public și a transmis un mesaj în legătură cu prevederile care au provocat reacții puternice în societatea civilă.

Șeful statului a publicat o poziție oficială în care cere ca organizațiile reprezentative ale societății civile să fie invitate la dezbaterile din Camera decizională și avertizează că anumite măsuri prevăzute în proiect riscă să producă efecte grave asupra ONG-urilor.

Mesajul vine într-un moment tensionat, în care legea a stârnit controverse majore după apariția unor prevederi care ar obliga organizațiile neguvernamentale să facă publice identitățile donatorilor și ar introduce sancțiuni extrem de dure pentru nerespectarea obligațiilor administrative.

Nicușor Dan: „Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile”

Președintele a transmis că transparența în relația dintre stat și ONG-uri este necesară, însă a atras atenția că anumite măsuri propuse depășesc limitele rezonabile.

Nicușor Dan a subliniat că mecanismele de transparență există deja în mare măsură și că includerea unor informații suplimentare în rapoartele anuale poate reprezenta un pas înainte.

„𝐎 𝐩𝐨𝐳𝐢ț𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧ță𝐫𝐢𝐢 𝐎𝐍𝐆-𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫

Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

Transparența în fața statului a oricărei persoane juridice, deci și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră., a scris șeful statului pe pagina sa de socializare.