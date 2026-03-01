Medicul lui Netanyahu: „Israelul a luat măsuri. Regimul va cădea!”

Medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu spune că Israelul a luat măsuri de precauție în urma atacurilor. Oamenii nu lucrează astăzi, iar școlile au fost închise. El spune că speră ca moartea ayatollahului să pună capăt regimului terorist.

„În jur de o sută de rachete au fost trimise numai astăzi, se pare, și astăzi se pare că o sută de rachete, în valuri.

Și vă dați seama că sunt foarte multe alarme, de dimineață sunt alarme, noi suntem pregătiți, Israelul este pregătit, astăzi nu se lucrează în Israel.

Nu mai fac lucrurile foarte urgente și nici școlile, toate școlile și universitățile astăzi sunt închise.

Vă dați seama că noi suntem foarte bucuroși că a fost eliminat Khamenei.

Khamenei este cel care a făcut planul de distrugere al Israelului, un om care a urât și Israelul, dar și Occidentul.

Deci, e omul care a fost în spatele multor terori și mulți oameni au murit din cauza acestui om.

Nu putem suferi această conducere teroristă, dar noi iubim foarte mult populația iraniană, au fost multe legături între Iran și Israel în trecut.

Noi sperăm că aceste relații bune se vor relua...dacă acest regim va cădea. Suntem în casă, așteptăm în fiecare moment iarăși o alarmă, că sunt foarte multe alarme.”, a declarat Berkovits Herman, medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu, exclusiv pentru Realitatea PLUS.