Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat vineri nemulțumirea față de decizia Comisia Europeană de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur, pe care Franța l-a contestat încă de la început.

Macron a caracterizat această măsură drept „o surpriză neplăcută” și „o manifestare a lipsei de respect” față de Parlamentul European, menționând că tratatul nu a fost aprobat de legislativul european, iar Comisia a acționat unilateral.

„Este o responsabilitate majoră pe care Comisia și-a asumat-o fără consultarea deplină a Parlamentului și fără a clarifica impactul asupra agricultorilor și cetățenilor europeni”, a spus președintele francez.

În declarația sa, Macron a subliniat că decizia comisiei amplifică incertitudinea pentru fermierii europeni, care și-au exprimat îngrijorările privind competiția internațională și respectarea normelor agricole. „

Pentru Franța, este o surpriză și una neplăcută, iar pentru Parlamentul European, este o manifestare clară a lipsei de respect”, a adăugat el.

Alături de premierul sloven Robert Golob, Macron a mai precizat că va urmări îndeaproape aplicarea acordului, pentru a se asigura că normele negociate riguros în ultimele luni vor fi respectate, protejând astfel interesele fermierilor și standardele europene privind produsele agricole.

Aceasta ar putea include monitorizarea strictă a schimburilor comerciale și a importurilor provenite din țările Mercosur, pentru a evita nerespectarea regulilor europene.