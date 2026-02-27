Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat vineri nemulțumirea față de decizia Comisia Europeană de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur, pe care Franța l-a contestat încă de la început.
Macron a caracterizat această măsură drept „o surpriză neplăcută” și „o manifestare a lipsei de respect” față de Parlamentul European, menționând că tratatul nu a fost aprobat de legislativul european, iar Comisia a acționat unilateral.
„Este o responsabilitate majoră pe care Comisia și-a asumat-o fără consultarea deplină a Parlamentului și fără a clarifica impactul asupra agricultorilor și cetățenilor europeni”, a spus președintele francez.
În declarația sa, Macron a subliniat că decizia comisiei amplifică incertitudinea pentru fermierii europeni, care și-au exprimat îngrijorările privind competiția internațională și respectarea normelor agricole. „
Pentru Franța, este o surpriză și una neplăcută, iar pentru Parlamentul European, este o manifestare clară a lipsei de respect”, a adăugat el.
Alături de premierul sloven Robert Golob, Macron a mai precizat că va urmări îndeaproape aplicarea acordului, pentru a se asigura că normele negociate riguros în ultimele luni vor fi respectate, protejând astfel interesele fermierilor și standardele europene privind produsele agricole.
Aceasta ar putea include monitorizarea strictă a schimburilor comerciale și a importurilor provenite din țările Mercosur, pentru a evita nerespectarea regulilor europene.
Citește și:
- 21:38 - Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News