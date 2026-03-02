Actualitate· 1 min citire

ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva

2 mar. 2026, 15:47
Actualizat: 2 mar. 2026, 15:47
Una dintre victime este în stare mai gravă, anunţă salvatorii.

Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni într-un atac iranian cu rachetă în oraşul Beer Şeva, în sudul Israelului, anunţă salvatori israelieni.

Căutări ale altor eventuale victime sunt în desfășurare.

În a treia de război în Orientului Mijlociu, Israelul a fost vizat de mai multe salve de rachete lasate de către Iran.

