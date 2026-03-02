Actualitate· 1 min citire
ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
2 mar. 2026, 15:47
Actualizat: 2 mar. 2026, 15:47
ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Sursă: realitatea.net
Una dintre victime este în stare mai gravă, anunţă salvatorii.
Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni într-un atac iranian cu rachetă în oraşul Beer Şeva, în sudul Israelului, anunţă salvatori israelieni.
Una dintre victime este în stare mai gravă, anunţă salvatorii.
Căutări ale altor eventuale victime sunt în desfășurare.
În a treia de război în Orientului Mijlociu, Israelul a fost vizat de mai multe salve de rachete lasate de către Iran.
Citește și:
- 15:44 - Ministrul de Externe anunță că 14.000 de cetăţeni români se află în Emiratele Arabe Unite
- 15:29 - Avertisment dur din partea Israelului: Ron Prosor spune că Iran vrea să implice Europa într-un nou război
- 14:56 - Donald Trump, declarație șocantă! De ce susține că a fost nevoit să lovească primul Iran: „Ei m-au vrut mort, eu i-am eliminat!”
- 13:55 - Instalația nucleară de la Natanz, lovită în atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News