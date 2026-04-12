Iranul ridică tensiunea: avertisment dur pentru navele militare după negocierile ratate cu SUA

Iran a transmis un avertisment dur după eșecul negocierilor cu Statele Unite, anunțând că situația din Strâmtoarea Ormuz nu se va schimba fără un acord considerat „rezonabil”.

Potrivit unei surse citate de agenția Mehr, restricțiile impuse asupra traficului maritim vor rămâne în vigoare, în contextul în care discuțiile de pace desfășurate la Islamabad s-au încheiat fără rezultat, după aproximativ 21 de ore.

În paralel, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a transmis că va reacționa ferm la orice tentativă de tranzit militar prin strâmtoare.

„Orice încercare a navelor militare de a trece prin Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns sever”, a declarat comandamentul naval al IRGC, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Oficialii iranieni au precizat că accesul va putea fi permis doar navelor civile și doar în anumite condiții, subliniind că forțele navale ale IRGC au „autoritate deplină” asupra gestionării traficului în această zonă strategică.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune maximă în regiune, în care blocarea uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume riscă să amplifice criza globală.