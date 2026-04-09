GOLD FM nu se închide. Instanța a decis în urmă cu puțin timp

Curtea de Apel București a admis, joi, cererea de suspendare a deciziei CNA de a retrage licența Gold FM. Hotărârea este executorie, ceea ce înseamnă că produce efecte imediate și blochează măsura CNA până când instanța va da o sentință definitivă.

Potrivit realitatea.net , decizia vine la numai o zi după ce Curtea de Apel București a suspendat hotărârea adoptată de membrii CNA de a suspenda licența Realitatea Plus.

”Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

În ambele cazuri lupta nu se oprește aici. Urmează etapa în care judecătorii vor analiza pe fond anularea propriu-zisă a deciziei care viza închiderea Realitatea PLUS și GOLD FM.