George Simion acuză PSD că pregătește intrarea României în război: „Partidul trădător vrea să voteze atacarea Iranului din bazele din țară”

Liderul AUR, George Simion, a lansat marți seară un nou atac la adresa PSD, pe care îl acuză că ar fi dispus să susțină implicarea României în conflictul militar din Iran.

Într-un mesaj video transmis susținătorilor săi pe pagina de TikTok, Simion a afirmat că „partidul trădător PSD” ar fi gata să voteze „pe repede înainte” participarea României la un atac asupra Iranului, folosind bazele militare de pe teritoriul țării.

Simion i-a criticat și pe jurnaliștii de la Antena 3, acuzându-i că „mint” și că încearcă să discrediteze AUR. Acesta a susținut că postul de televiziune ar fi răspândit „minciuni” despre partid și despre el personal, menționând ironic că „niciodată nu vom merge la Antena 3”.

George Simion: „Partidul trădător PSD vrea pe repede înainte să voteze mâine atacarea Iranului din bazele din România”

„Fiți atenți, fiți atenți! Fiți atenți că Radu Tudor (n.r. de la Antena 3) nu mai poate de grija noastră, cică personal Donald Trump sau cineva din anturajul lui Donald Trump a aprobat scrisoarea care a ajuns la Nicușor Dan.

Oameni buni, înțeleg de ce le e frică lor, de noi. În afară de niște minciuni despre ce s-a întâmplat acum un an, cum a scos Simion vizele, n-au ce zice despre noi acești mincinoși. Niciodată că ne căuta domnul Voiculescu de la Antenă și domnul cu fruntea mare (n.r. Mihai Gâdea). Niciodată nu venim noi la Antena 3. Mulțumim.

Atenție, dragi prieteni, lăsându-i la o parte pe acești mincinoși din spatele meu. Atenție, atenție, atenție în perioada următoare, la partidul trădător PSD. E gata partidul trădător PSD, după o întâlnire avută astăzi în Parlamentul României, e gata să accepte intrarea României în război.

Partidul trădător PSD vrea pe repede înainte, fără să ne anunțe, fără să ne consulte, fără să ne arate ce, să voteze mâine atacarea Iranului din bazele din România. E bine așa, pe repede înainte? E bine așa ca România să intre în război? Nu e bine, dragi prieteni. Nu e bine.”, a declarat George Simion.

George Simion: „Vrem PACE”

George Simion a mai transmis astăzi printr-o postare pe pagina de Facebook că AUR dorește pacea în România, făcând aluzie la faptul că PSD pregătește intrarea României în războiul din Iran.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026