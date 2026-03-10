Au fost înregistrate contraste puternice, în funcție de regiune.

Februarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă ultimă lună de iarnă din istoria înregistrărilor, a anunțat marți, 10 martie, observatorul european Copernicus, are a precizat că această lună a fost marcată de ploi deosebit de intense într-o anumită parte a Europei.

Temperaturile din februarie 2026 au atins, în medie, 13,26 grade Celsius la suprafaţa globului, cu 1,49 grade Celsius peste valorile din perioada preindustrială (1850-1900), înainte ca utilizarea masivă a cărbunelui, petrolului şi gazului să încălzească în mod durabil clima.

Totuși, pe continentul european, temperaturile au fost, în medie, destul de scăzute, luna trecută clasându-se printre cele mai reci trei luni februarie din ultimii 14 ani, existând contraste puternice.

Vremea a fost mai rece în Scandinavia şi Finlanda, în statele baltice şi în nord-vestul Rusiei, în comparație cu valorile normale din perioada 1991-2020. În schimb, a fost mai cald în vestul şi sudul Europei.

În ceea ce priveşte temperatura de la suprafaţa oceanelor, a fost înregistrată a doua cea mai caldă lună februarie, potrivit buletinului climatic lunar al Copernicus citat de Agerpres .

În Arctica, extinderea medie a gheţii marine a fost cu 5% sub medie, a treia cea mai mică suprafaţă înregistrată într-o lună februarie. Însă, şi în acest caz, contrastele au fost pronunţate, pentru că a fost înregistrată cea mai mare extindere lunară din ultimii 22 de ani în Marea Groenlandei.

Ploi torențiale și vânturi violente în Spania, Portugalia şi Maroc. Inundații în Franța

Diferenţele regionale au rămas semnificative în ceea ce priveşte condiţiile hidrologice, în cea mai mare parte a Europei occidentale şi meridionale fiind înregistrată o lună mai umedă comparativ cu media - spre exemplu, în Franţa, afectată de inundaţii de amploare - în timp ce restul continentului a fost mai arid.

Nouă furtuni au provocat, între 16 ianuarie şi 17 februarie, ploi torenţiale şi vânturi violente în Spania, Portugalia şi Maroc, soldate cu peste 50 de decese. Într-un studiu publicat la sfârşitul lunii februarie, grupul de oameni de ştiinţă World Weather Attribution (WWA) a concluzionat că schimbările climatice au intensificat aceste ploi.

„Evenimentele extreme din februarie 2026 subliniază efectele crescânde ale schimbărilor climatice şi necesitatea urgentă a unei acţiuni globale pentru a le contracara”, a subliniat Samantha Burgess, responsabilă în cadrul Copernicus, citată în buletinul informativ.

„Europa a cunoscut contraste puternice de temperatură, în timp ce fluxuri atmosferice excepţionale - coridoare înguste de aer foarte umed - au adus precipitaţii record şi inundaţii extinse în Europa de Vest şi de Sud”, a subliniat ea.