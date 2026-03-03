Donald Trump respinge negocierile cu Iran: „Este prea târziu”. Bombardamentele continuă

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a refuzat o tentativă a Iranului de a relua negocierile, în timp ce ofensiva militară comună a SUA și Israel împotriva Teheranului intră în a patra zi.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a susținut că structurile militare ale Iranului au fost grav afectate și că solicitarea de dialog a venit prea târziu.

„Apărarea antiaeriană, forțele aeriene, marina și conducerea lor au fost distruse. Acum vor să vorbească. Le-am spus clar că este prea târziu”, a scris liderul de la Casa Albă, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

Contraatacuri și presiune militară

După mai multe zile de bombardamente intense, Iranul continuă să răspundă cu rachete și drone, vizând Israelul și bazele americane din statele arabe.

Aceste atacuri obligă SUA și aliații să folosească cantități mari de sisteme antiaeriene pentru interceptare, fără a putea opri toate proiectilele lansate. În acest context, Trump a declarat că armata americană dispune de suficiente rezerve pentru conflicte de lungă durată.

Regimul de la Teheran nu cedează

În ciuda eliminării liderului suprem, Ali Khamenei, autoritățile iraniene nu dau semne clare de slăbire.

Analiștii militari avertizează că, în lipsa unei intervenții terestre, campania aeriană ar putea fi insuficientă pentru schimbarea regimului de la Teheran, considerată un obiectiv major al Washingtonului, alături de neutralizarea programelor nuclear și balistic.

Trump: „Ofensiva majoră abia urmează”

Luni, președintele american a transmis că „valul principal” al atacurilor este încă în pregătire și că nu va ezita să trimită trupe la sol, dacă situația o va impune.

„Dacă va fi necesar, vom face și acest pas”, a declarat Trump, alimentând temerile privind o posibilă escaladare majoră a conflictului.

Conflictul rămâne extrem de volatil, iar respingerea negocierilor indică faptul că o soluție diplomatică pare, pentru moment, tot mai îndepărtată.