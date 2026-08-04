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Diana Buzoianu a trimis Corpul de Control în 5 județe: Se fac verificări de amploare la Garda de Mediu

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 aug. 2026, 09:00

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a trimis Corpul de Control la Garda de Mediu din judeţele Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea, pentru a stabili dacă s-au luat măsuri potrivite pentru combaterea problemelor sistemice de mediu, informează News.ro.

”Am cerut astăzi corpului de control să facă un control de urgenţă pe cum au fost sau nu prioritizate problemele grave de mediu din 5 judeţe din ţară de către inspectorii gărzii de mediu. Este vorba de Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea. Corpul de control va trebui să analizeze dacă acţiunile de control ale acestor comisariate reflectă o preocupare reală de a rezolva/adresa problemele sistemice de mediu din judeţele respective sau o muncă de a da cifre record de amenzi pentru probleme superficiale, doar pentru a bifa protecţia mediului”, anunţă, luni, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta afirmă că a luat decizia după ce a primit mai multe sesizări că angajaţii Gărzii de Mediu din judeţele respective nu iau în seamnă sesizările şi ignoră problemele de mediu.

”Nu am niciun motiv să inventez asta - m-aş bucura sincer să stea lucrurile perfect la instituţiile din subordinea ministerului. Doar că eu nu merg doar la tăiat de panglici prin ţară, ci mă duc să văd şi problemele, să ascult oamenii, să văd ce putem face mai bine. Şi sunt enorm de multe probleme pe mediu”, a mai transmis Buzoianu.

Aceasta afirmă că Garda de Mediu are sute de inspectori profesionişti, ”oameni care duc greul în această instituţie, oameni care se pun în faţa unor hărţuiri constante atunci când sancţionează cazuri grave de încălcare a normelor de mediu”.

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