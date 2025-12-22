Depresia de sărbători: de ce apare, cum o recunoști și ce recomandă specialiștii

Depresia de sărbători este tot mai des întâlnită în perioada Crăciunului

Depresia de sărbători este tot mai des întâlnită în perioada Crăciunului, când presiunea socială, singurătatea sau stresul financiar pot transforma una dintre cele mai festive perioade ale anului într-o sursă de disconfort emoțional. Specialiștii explică de ce apar aceste stări, cum se manifestă și ce măsuri pot ajuta.

Depresia de sărbători nu este un diagnostic medical distinct, însă mulți oameni resimt în această perioadă simptome precum tristețe, anxietate, iritabilitate sau lipsă de energie. În timp ce la unele persoane aceste stări sunt trecătoare, pentru altele pot declanșa episoade depresive mai severe.

Printre principalele cauze se află presiunea socială, așteptările nerealiste, singurătatea sau amintirile dureroase legate de pierderi. La acestea se adaugă factorii biologici din sezonul rece, precum lipsa luminii naturale, care influențează hormonii ce reglează dispoziția.

Simptomele sunt variate. Mulți pacienți raportează tristețe persistentă, iritabilitate, izolare, dificultăți de concentrare, tulburări de somn, modificări ale apetitului sau oboseală accentuată. Specialiștii subliniază că depresia de sărbători poate fi confundată cu tulburarea afectivă sezonieră, însă cele două au mecanisme diferite și pot coexista.

Persoanele cu antecedente depresive, cele singure sau aflate în doliu sunt mai expuse riscului. Nici copiii și adolescenții nu sunt excluși, întrucât ei pot manifesta iritabilitate, regres emoțional sau dificultăți de somn, iar presiunea socială din mediul online poate agrava starea psihică.

Depresia de sărbători afectează adesea relațiile personale și performanța profesională, ducând la retragere socială și scăderea motivației.

Specialiștii MedLife recomandă recunoașterea și acceptarea emoțiilor, stabilirea unor așteptări realiste și renunțarea la perfecționism. Menținerea unei rutine, activitatea fizică, alimentația echilibrată și limitarea consumului de alcool sunt pași esențiali pentru echilibrul emoțional.

Sprijinul social contează la fel de mult. Comunicarea deschisă cu familia și prietenii poate reduce sentimentul de izolare. Dacă simptomele persistă, psihoterapia sau tratamentul recomandat de un specialist pot fi necesare.

Pentru prevenție, specialiștii sugerează organizarea realistă a perioadei festive, planificarea responsabilă a bugetului și identificarea din timp a factorilor care pot genera stres. Rețelele sociale trebuie folosite cu moderație, deoarece comparațiile constante pot accentua stările negative.

Chiar și după sărbători, mulți oameni resimt un „gol emoțional”. Psihologii spun că această tranziție este normală și poate fi gestionată prin revenirea graduală la rutină și stabilirea unor obiective realiste pentru noul an.

Sursa: Realitatea Medicala