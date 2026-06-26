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Actualitate· 2 min citire
Decizie istorică în New York: primarul a blocat majorarea chiriilor pentru aproape un milion de locuințe
New York
Autoritățile din New York au decis să blocheze majorarea chiriilor pentru aproape un milion de locuințe aflate sub regimul de control al prețurilor, măsura urmând să intre în vigoare de la 1 octombrie. Decizia este considerată una dintre cele mai importante victorii politice ale primarului Zohran Mamdani.
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