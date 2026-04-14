Codul Rutier 2026. Ai voie să treci pe roșu dacă mergi cu mașina proporie în spatele ambulanței?

Mulți șoferi cred că pot „păcăli” traficul aglomerat lipindu-se de o ambulanță în misiune, însă această manevră le poate aduce suspendarea permisului de conducere.

Deși Codul Rutier din România nu stabilește o distanță minimă sau maximă la care un autovehicul poate rula în spatele unei ambulanțe, legislația este fermă în privința comportamentelor periculoase.

Practic, nu există o interdicție explicită de a circula pe aceeași bandă cu o autospecială aflată în misiune, însă acest lucru nu oferă nicio derogare de la regulile de circulație obișnuite.

Diferența majoră constă în drepturile de prioritate: în timp ce semnalele acustice și luminoase albastre permit ambulanței să depășească viteza legală, să pătrundă în intersecții pe culoarea roșie sau să circule pe contrasens, șoferii care o urmează sunt obligați să respecte în totalitate indicatoarele și marcajele rutiere.

Riscurile trecerii pe roșu „la pachet” cu Salvarea

Cea mai gravă eroare comisă de șoferii care profită de culoarul creat de o autospecială este ignorarea semaforului. Chiar și în situația în care în ambulanță se află o rudă sau o cunoștință, niciun vehicul civil nu preia regimul prioritar al acesteia. Această facilitate este rezervată exclusiv mașinilor de intervenție ale Ministerului de Interne, Armatei sau serviciilor speciale.

Trecerea pe culoarea roșie în spatele Salvării atrage sancțiuni drastice: o amendă contravențională substanțială și suspendarea dreptului de a conduce. Dincolo de latura legală, riscul de accident este imens, deoarece șoferii din fluxurile laterale pornesc imediat ce ambulanța a trecut, neașteptându-se ca un alt vehicul să forțeze intersecția.

Pregătirea specială și vizibilitatea în misiune

Există motive obiective pentru care regulile nu se aplică identic pentru restul traficului. Conducătorii autospecialelor de intervenție beneficiază de o pregătire suplimentară, fiind instruiți să anticipeze pericolele la viteze ridicate și în condiții de stres. De asemenea, designul și poziționarea în trafic a unei ambulanțe oferă o vizibilitate superioară asupra intersecțiilor, avantaj pe care șoferul aflat în spatele ei nu îl are.

Astfel, manevrele precum depășirea limitei de viteză sau efectuarea unor depășiri la limita siguranței rămân strict interzise pentru civili. Respectarea regulilor de circulație rămâne obligatorie, indiferent de contextul medical sau de urgența semnalată de vehiculul din față.