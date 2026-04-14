Anca Alexandrescu, după explicațiile aduse de Kelemen Hunor în privința convocării de la Budapesta: „Au făcut jocuri întotdeauna pentru a primi bani!”

Declarațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind convocarea unor discuții la Budapesta au generat reacții dure în spațiul public. Jurnalista Anca Alexandrescu a reacționat și afirmă că partidul UDMR ar trebui desființat.

UDMR a jucat un rol decisiv în formarea unor majorități politice controversate

„Mie nu mi-a plăcut niciodată UDMR-ul și am făcut nenumărate emisiuni despre răul pe care l-a reprezentat UDMR-ul în ultimii 36 de ani în România.

Pentru că ei au fost mereu partidul balama cu care s-au făcut majorități mizerabile, au făcut jocuri întotdeauna pentru a primi bani. Da, au venit foarte mulți bani de la Budapesta către UDMR. Din punctul meu, eu am să fiu foarte dură. Din punctul meu de vedere, UDMR-ul ar trebui să desființeze. El nu este un partid, este o fundație. M-am săturat de jocurile lor politice și, din punctul meu de vedere, ar trebui să dispară acest partid.

Așa că aș aplauda dacă Peter Magyar le-ar cere să ....pur și simplu să demisioneze, să plece, să se termine. Foarte bine, să nu mai trimită bani în România, pentru că România trebuie să-și facă investițiile singură. Am ridicat această problemă de foarte mulți ani de zile că guvernul României nu face investiții în zona de Transilvania și se fac investiții de la Budapesta, ceea ce pentru noi reprezenta un pericol major. Pe mine m-a deranjat întotdeauna atât Viktor Orban cât și UDMR-ul cu acele provocări cu Ținutul Secuiesc, cu steagul și cu așa mai departe. Știți foarte bine. Am discutat la emisiunile mele lucrul acesta. Pe de altă parte vreau să mai adaug la ceea ce am spus la început că Peter Magyar este un personaj extrem de, hai să nu fiu rea să spun, să folosesc un termen foarte dur de la primul meu comentariu, dar are foarte multe scheleți în dulap.

Are un trecut dubios, el este un personaj care a crescut în interiorul sistemului pe care astăzi îl atacă. Nu uitați că în familia lui este și un fost președinte al Ungariei în perioada 2000-2005. Părinții săi au lucrat la un nivel foarte înalt în administrația de la Budapesta. A fost în interiorul Fides. Chiar el a declarat atunci când încă era elev, avea în camera lui pus un poster cu Viktor Orban. Deci, mai mult de atât, ca să nu intru în chestiunile de familie, declarațiile soției sale și mizeria pe care a făcut-o la adresa soției sale, fost ministru al justiției în guvernul Orban, și anume faptul că a înregistrat-o fără să știe când încă erau căsătoriți și apoi a folosit public această înregistrare, arată multe despre caracterul acestui personaj.

Probabil de-asta a și fost ales de Bruxelles să fie susținut pentru a putea fi manevrat și manipulat cu acest schelet pe care îl are în dulap. Rețeta clasică a celor care acționează și la București.”, a zis Anca Alexandrescu.

Influențează sau nu ceea ce s-a întâmplat duminică în Ungaria, ceea ce ar urma să se întâmple în România?

„Categoric nu influențează, deși și-ar dori globaliștii neomarxişti să influențeze ceea ce s-a întâmplat la Budapesta la București.

Din punctul meu de vedere, decizia la București este luată. Îşi face speranţe deşarte Ilie Bolojan şi gaşca USR-istă, îşi fac speranţe deşarte că rămân la guvernare cu un guvern minoritar.

Lucrurile... nu ştiu dacă se vor rezolva rapid, într-o săptămână sau va dura două săptămâni, dar cu siguranţă Ilie Bolojan va pleca de la Palatul Victoria, cu toate încercările sale de supravieţuire şi cu sprijinul pe care îl are de la Bruxelles şi nu, nu României nu i se va întâmpla nimic rău dacă pleacă Ilie Bolojan, dimpotrivă va fi un lucru foarte bun. ”, a completat Anca Alexandrescu.



