Amenințări de la Teheran! Un oficial iranian spune că Donald Trump o să fie „eliminat”

Un oficial de rang înalt din Iran a lansat o declarație controversată la adresa fostului președinte american Donald Trump, afirmând că acesta ar putea fi „eliminat”.

Afirmația vine în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite ale Americii și autoritățile de la Teheran, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit presei din regiune, declarația a fost făcută în timpul unui discurs public în care oficialul iranian a criticat dur politica Washingtonului față de Iran și sprijinul acordat de americani statului Israel.

Acesta a sugerat că liderii responsabili pentru atacurile împotriva intereselor iraniene ar putea deveni ținte ale represaliilor. Comentariile au stârnit reacții rapide în mediul politic și diplomatic, fiind considerate de unii analiști drept o escaladare periculoasă a retoricii dintre cele două state.

Relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Iran sunt extrem de tensionate de mai mulți ani, iar conflictul actual din regiune a amplificat schimburile de acuzații și amenințări.

În ultimele zile, lideri politici și militari din ambele tabere au transmis mesaje dure, în timp ce situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne volatilă.

Observatorii internaționali avertizează că astfel de declarații pot contribui la creșterea tensiunilor și pot complica eventualele eforturi diplomatice de detensionare a conflictului.