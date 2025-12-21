36 de ani de la Revoluție / Eveniment comemorativ în Capitală

Bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere

Bucureștenii au aprins sâmbătă candele în Piața Revoluției în semn de omagiu adus eroilor din decembrie \"89, fiind ținut și un moment de reculegere.



La eveniment a fost prezent și primarul general, Ciprian Ciucu, care a aprins o lumânare în memoria victimelor Revoluției.

\"\"Au trecut 36 de ani de la Revoluția care ne-a adus libertatea! Conform datelor, numai în București au murit peste 540 de oameni și alți aproape 1.900 au fost răniți. La nivel național, au murit peste 1.100 de oameni și au fost răniți circa 3.300. Ei toți au fost eroii noștri! Și nu i-am uitat! În semn de omagiu, în această seară, am aprins candelele și am ținut un moment de reculegere în Piața Revoluției din Capitală, care timp de două zile a fost eliberată de mașini și redată pietonilor\"\", afirmă reprezentanții Primăriei Generale într-o postare pe Facebook.

Primăria Municipiului București, împreună cu Asociația \"Străzi pentru Oameni\" și Muzeul Ororilor Comunismului în România, a organizat \"Grădina Amintirilor\", un eveniment comemorativ, plin de emoție. Alături de copii și bunici, de tineri entuziasmați și pasionați de istorie, Ciprian Ciucu a aprins și el o candelă și a vorbit despre cum ar putea fi transformată Piața Revoluției, un loc simbolic pentru București, arată sursa citată.

\"De la Revoluție până în prezent, Capitala s-a transformat semnificativ. Dar mai sunt multe de făcut. Vreau să-i felicit pe cei de la \"Străzi pentru oameni\", asociația care a avut inițiativa de a elibera acest loc de mașini, pentru că este un eveniment de conștientizare a acestui loc. Și faptul că au îmbinat ideea de a reda orașul pietonilor cu momentul istoric al Revoluției mi se pare cheia succesului. Ca primar, voi sprijini astfel de inițiative civice, voi aduce în București pietonalizare treptată, eliberând trotuarul de mașini, începând cu străzile principale și cu bulevardele, astfel încât orașul să fie mult mai atractiv. De multe ori, nu apucăm să-l vedem de atâtea mașini. Acest lucru va începe din ianuarie, dar incremental, pas cu pas, zonă cu zonă\", a promis Ciprian Ciucu.

AGERPRES