Alerte hidrologice, până marți. Cod portocaliu și Cod galben de viituri în șapte bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea

Publicat 20 iul. 2026, 12:51 Sursă Realitatea.Net

Hidrologii au emis, luni, noi avertizări Cod portocaliu și Cod galben de viituri, valabile până marți la prânz, în total, în șapte bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea.

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