Alerte hidrologice, până marți. Cod portocaliu și Cod galben de viituri în șapte bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea

Hidrologii au emis, luni, noi avertizări Cod portocaliu și Cod galben de viituri, valabile până marți la prânz, în total, în șapte bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea.
Râurile vizate de Codul portocaliu
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că în intervalul 20 iulie, ora 12:00 - 21 iulie, ora 9:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice:
Râul Doamnei - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița),
Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moreoeni - amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (județele: Dâmbovița și Prahova),
Prahova - bazin amonte S.H. Câmpina și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Câmpina - amonte S.H. Prahova (județul Prahova),
Buzău - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Nehoiu - amonte S.H. Banița (județele: Buzău și Prahova),
Putna - bazin superior (județul Vrancea),
Trotuș - bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget - amonte S.H. Vrânceni (județele: Harghita, Bacău, Neamț și Covasna),
Bistrița - afluenții aferenți sectorului aval Acumularea Izvoru Muntelui (județele: Neamț, Harghita și Bacău),
Moldova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava și Neamț),
Bârlad - bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea),
Jijia - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (județele: Botoșani și Iași) și pe râurile din județul Tulcea.
Cod galben de inundații până marți
De asemenea, în perioada 20 iulie, ora 12:00 - 21 iulie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundații pe următoarele cursuri de apă:
Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud),
Mureș - bazin amonte S.H. Glodeni (județele: Harghita și Mureș),
Olt - bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Acumularea Ionești (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș),
Olteț - bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea),
Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov),
Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov),
Prahova (județele: Prahova și Ialomița)
Buzău - bazin amonte Acumularea Siriu afluenții aferenți sectorului aval Acumularea Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).
Fenomene hidrologice similare sunt prognozate și pe râurile:
Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Vrancea și Buzău),
Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea),
Bârlad (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea),
Trotuș - bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea),
Bistrița - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava, Harghita, Neamț și Bacău), Moldova (județele: Suceava și Neamț),
Suceava - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Suceava),
Siret - afluenții mici aferenți sectorului aval confluență cu râul Trotuș (județele: Vrancea și Galați),
Jijia - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Botoșani și Iași),
Prut - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui și Galați)
râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).