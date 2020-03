Direcţia de Sănătate Publică Tulcea a emis ieri, 3 martie 2020, un nou comunicat de presă prin care a anunţat, oficial, atât o situaţie a persoanelor autoizolate la domiciliu după ce acestea au revenit din Italia, dar şi masurile care se iau pentru prevenirea apariţiei bolii şi la Tulcea.

“Referitor la situaţia prezentă în judeţul Tulcea privind evoluţia infecţiei respiratorii acute cu COVID-19 (noul CORONAVIRUS) comunicăm populaţiei că, până azi, 03.03.2020, nu am înregistrat nici un caz suspect sau confirmat şi nici o persoană care să necesite carantină. Persoanele întoarse din zonele afectate, aflate în supraveghere epidemiologică, au starea de sănătate bună şi nu au semne respiratorii de boală.

La acest moment (03.03.2020) la nivelul județului Tulcea sunt 57 de persoane aflate în autoizolare voluntară la domiciliu şi respectiv 0 (zero) persoane în carantină. Facem precizarea ca DSPJ Tulcea are organizat serviciu de permanentă la sediu pentru preluarea şi prelucrarea tuturor datelor şi solicitărilor noi.

La iniţiativa Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea şi a Instituţiei Prefectului Judeţul Tulcea, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Tulcea, Grupul Medicilor de Familie şi Casa de Asigurări de Sănătate, azi de la ora 13.00, la Sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Judeţean Tulcea, a avut loc o şedinţă în care medicilor de familie din judeţul Tulcea li s-au prezentat procedurile operaționale privind măsurile de prevenire a apariţiei cazurilor de COVID-19 (noul CORONAVIRUS).

Potrivit recomandărilor Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, în ceea ce priveşte persoanele autoizolate la domiciliu, „medicul de familie va monitoriza zilnic, telefonic, starea de sănătate a acestor persoane. Ele trebuie încurajate să își limiteze contactul cu alte persoane și puternic descurajate să călătorească. În cazul apariției simptomelor și semnelor sugestive (tuse, durere în gât, dificultate la respirație, febră), persoana va anunța DSPJ/medic de familie și va apela imediat 112 pentru a fi transportat la spitalul de boli infecțioase desemnat de MS.”

Toate situaţiile deosebite generate de contextul epidemiologic actual, sunt rezolvate imediat cu sprijinul personalului medical din sistemul medical judeţean, al autorităţilor publice locale şi judeţene, al Prefecturii, al Poliţiei judeţene, al Jandarmeriei, al ISU Tulcea.

Subliniem importanţa respectării cu stricteţe a recomandărilor D.S.P.J. Tulcea în ceea ce priveşte autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile pentru persoanele care vin în România din zonele indicate de MS-CNSCBT. Facem precizarea că, în acest moment, persoanele autoizolate la domiciliu sunt monitorizate zilnic, telefonic, de personalul medico-sanitar al DSPJ TL-CNSCBT(compartimentul de supraveghere boli transmisibile).”, se arată în comunicatul de presă al DSP Tulcea.

IMPORTANT

Cetățenii care doresc informații despre situațiile legate de COVID – 19 pot apela numărul 0800800358-TELVERDE.

Programul de funcționare al liniei verde este zilnic, între orele 08.00 și 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La această linie telefonică pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduită preventivă.

Reiterăm faptul că linia telefonică TELVERDE este strict pentru informarea cetățenilor și nu este un număr de urgență!În cazul în care sunt suspiciuni asupra unor persoane care ar fi contactat virusul, aceste situații trebuie anunțate la Numărul Unic de Urgență 112.Facem apel să accesaţi doar informaţii oficiale furnizate de VOCEA UNICĂ prin intermediul comunicatelor, ce vor fi postate pe site-ul www.dspjtulcea.ro, în legătură cu măsurile ce se iau la nivelul autorităţilor tulcene pentru prevenirea apariţiei cazurilor de îmbolnăvire datorate noului CORONAVIRUS (COVID-19).