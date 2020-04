In 1969 Dr Laurence J Peter si Raymon Hull publicau lucrarea “Principiul lui Peter”. Hull scrie cartea pe baza cercetariolr lui Peter. Acesta descoperise, analizand managementul diferitelor institutii si firme, un fenomen aproape general, pe care l-a numit Principiul lui Peter.

Ce a constatat Peter? Oamenii sunt avansati in ierarhii in momentul in care se dovedesc competenti pe posturile pe care la ocupa. In momentul in care nu se mai dovedesc competenti, nu mai sunt avansati. Si raman pe loc. Deci, sunt competenti pe functii, avanseaza. Nu sunt competenti pe functii, raman pe loc. Urmarea evidenta, odata cu atingerea limitei de competenta, nu se mai avanseaza. Adica, incompetentii fiind pe functia ocupata, nu mai sunt avansati. Concluzia: in timp pozitiile vor fi ocupate de incompetenti. Riscul evident fiind sa fim condusi de incompetenti.

Asta este o cercetare. Dar noi in viata de zi cu zi am descoperit principiul lui Peter pe pielea noastra, numai ca nu l-am teoretizat. Cred, si am recomandat acest lucru tuturor celor cu care am lucrat, ca orice manager trebuie sa fie la curent cu lucrarea “Principiul Lui Peter”.

Mai mult, Peter a cercetat si modul in care se comporta cei care si-au depasit limita de competenta. Nu este aceasta o recenzie a lucrarii. Dar, Peter ne spune ca primul lucru pe care il fac cei depasiti de pozitia pe care o ocupa, este sa isi faca de lucru. Adica, nestiind ce ar trebui sa faca in pozitia ierarhica ocupata, se ocupa de lucruri marunte. Ca sa fie ocupati si sa dea impresia ca lucreaza. Sa nu intelegem ca fac asta constient. Nu. Nu au habar ce ar trebui sa faca si stau in sedinte prelungite, fac controale inutile, inventeaza activitati care nu au nimic de a face cu pozitia din ierarhie, isi chinuie subordonatii cu situatii aberante, etc. Sigur lucrarea este mai complexa si va sfatuiesc sa o cititi.

Stiti ce mi-a amintit de principiul lui Peter? Plecarea a 4(patru) cadre medicale din Bucuresti spre Italia. Sa ii ajute pe medicii italieni sa duca la capat o lupta grea. Salut din toata inima initiativa. Au mai plecat 10 si de la Timisoara. Bravo. Jos palaria.

De fapt nu plecarea in sine mi-a amintit de Peter. La aeroport au fost prezenti sa ii conduca pe cei patru, urmatorii: Ludovic Orban, Nicolae Ciuca, Marcel Vela, Nelu Tataru si Raed Arafat. Primul ministru, 3 ministrii si un secretar de stat. Am vazut reactia unor jurnalisti care il acuza pe premier de politicianism. Vezi doamne foloseste oportunitatea pentru castig de imagine. Serios? La cine castiga imagine? Cine apreciaza prezenta celor mai importanti membrii ai Guvernului la plecarea a patru medici? Nici vorba. Peter. El ne explica de ce cand epidemia e in crestere, situatia economiei incerta si o mare parte a populatiei nu mai merge la munca, Guvernul e la aeroport. Pentru ca nu stie ce are de facut. Unii si-au depasit limita de competenta. SE PREFAC OCUPATI, scrie realitateadinpsd.net