Anchetă în Tulcea, acolo unde o dirigintă de la Liceul „Henri Coandă“ este acuzată că își îndeamnă elevii să nu mai poarte măști de protecție.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tulcea s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, în cazul unui cadru didactic al unei instituții de învățământ, din municipiu, care nu ar fi purtat masca de protecție în timpul orelor de curs, totodată, îndemnând mai mulți elevi la neportul elementului de protecție.

În cauză, se efectuează cercetări cu privire la faptă, sub coordonarea Parchetului în vederea clarificării situației de fapt, transmite IPJ Tulcea.

Într-o scrisoare pe care mama unui elev a depus-o la Inspectoratul Școlar Tulcea aceasta spune că alături de alți părinți nu mai vor să-și trimită copiii la școală pentru că nu mai sunt în siguranță din cauza profesoarei.

”Sunt mama unui elev de clasa de a 9-a de la liceul Henry Coanda Tulcea si vreau sa va aduc la cunostinta urmatoarea situatie:

Eu dar si alti parinti suntem hotarati sa nu ne mai trimitem copii la scoala pentru ca nu sint in siguranta!

Doamna diriginta Barbu Geanina de la clasa a 9-a A indeamna elevii sa nu poarte masca in timpul orelor pentru ca spune dansa este dreptul lor sa respire liberi!

Doamna Barbu nu poarta nici dumneaei masca din cate am inteles, la nici una dintre orele ei pe care le are cu toate clasele de liceu in semn de protest fata de masurile covid.

Doamna a declarat elevilor ca ea nu crede in aceasta boala si ca este numai o minciuna inventata de guvern!”

Din cauza doamnei copii au inceput sa nu mai poarte masca nici la alte ore, certandu-se cu profesorii ca sunt obligati sa nu respire!

Zilnic copilul meu este expus riscului de imbolnavire! Copilul poate aduce de la scoala acest virus oricand pentru in clasa lor elevii isi scot mastile chiar in ore iar in pauza stau nesupravegheati si fara masti

Desi am vazut la tv ca masca este obligatorie chiar si pentru cei mici doamna Barbu spune ca nu poate fi obligata de nimeni sa poarte masca!

Pe pagina dumneai de facebok doamna Barbu are postata Petiția anti-mască în școală!

Doamna a spus copiilor la clase ca in alte tari masca nu este obligatorie si numai la noi ne obloiga, si ca se pot copii imbolnavi de la purtatul mastii!

Dar pentru ca au crescut cazurile de covid si suntem cu totii speriati am decis sa va scriu!

Eu am auzit ca la acest liceu nu prea se respecta legea si am citiut destule pe internet despre scandaluri si alte lucruri. Pentru sa nu pateasca ceva copilul meu am apelat la dumneavoastra poate ca aveti control mai mare asupra doamnei director!

Doamna Barbu nu are dreptul sa ne imbolnaveasca noua copii pentru ca dumneai nu crede în covid! Daca doamna are 5 ore intr-o zi si nu poarta masca la nici o clasa atunci ea poate duce virusul foarte usor dintr-o clasa in alta, imbolnavind pe toata lumea!

daca DSP vine la scoala pe neanunțate o va gasi pe aceasta doamna stand in clasa bine mersi fara masca si ea, si elevii

va rog sa luati masuri urgente altfel eu si alti parinti nu ne mai trimitem copii in aceasta scoala cu risc de imbolnavire!” a scris mama unui elev.

Sursa: Realitatea de Tulcea