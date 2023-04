PolițiștiI rutieri au depistat în trafic, pe strada o stradă din localitatea Somova, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 49 ani, din județul Tulcea.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscop, rezultatul indicând concentrația de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării mostrelor biologice.

Teribilistul are acum dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Sursa: Realitatea de Tulcea