Arrubium Măcin a terminat în top 8 la Turneul Valoare 3 la handbal juniori, desfășurat la Sala Polivalentă din Craiova. După acest succes, echipa va participa în perioada 6-12 iulie la unul dintre cele mai puternice turnee de juniori din Europa, în Cehia, la Brno.

La turneul final s-au calificat după disputarea din grupele zonale apoi din grupele Valoare 8 echipele: Arrubium Măcin, HC Talentul este Cheia (TEC) București, CSC Moșnița Nouă, HC Potaisa Turda, LPS Suceava, ACS Sporting Ghimbav, CSM Ploiești și HC Beldiman Arad. Turneul a fost câștigat de Hc Tec București care a învins HC Potaisa Turda cu scorul 31-28. . Arrubium Măcin a încheita competiția pe locul 8 și și-a îndeplinit obiectivul, s-a clasat în primele echipe din țară.

Ghemaloglu Giani, antrenor ARRUBIUM Măcin: „După ce a încheiat grupele grupele geografice cu maxim de puncte și victorii pe linie la echipe renumite ca HC OMER, CSS MEDGIDIA, CSS CĂLĂRAȘI, s a calificat în grupa Valoare 2. Aici au continuat rezultatele foarte bune câștigând 7 meciuri din 10 în compania unor echipe ca Dinamo București, LPS Tg Jiu, Progresul Băilești. Consecinta rezultatelor bune a fost clasarea pe locul 2 în grupă și calificarea la Turneul Final. Locul 8 obținut este o performanta extraordinara atât pentru orașul Măcin cât și pentru județul Tulcea. Sezonul a fost unul extraordinar pentru juniori după ce au încheiat cu maxim de puncte și victorii pe linie grupele . A venit și calificarea la ”Turneul Final Valoare”. Juniorii au fost susținuți de Consiliul Local Măcin, Primăria Măcin, Consiliul Județean Tulcea și sponsorii, Acvila srl, Angelo grup, Top Electric srl, Silfar Service srl, Variblue srl, Farmacia Unika Alen Gabriel srl, Convenabil srl. Nu în ultimul rănd le mulțumim părinților pentru suportul financiar și moral oferit.”

”Obiectivul nostru pentru acest an a fost indeplinit , calificarea la Turneul Final “Valoare” 2023. Din punctul meu de vedere , din postura de căpitan al echipei ACS Arrubium Măcin J3 , acest turneu a fost o experiență foarte interesantă pentru noi , din care am avut multe de invățat. Acolo am descoperit care sunt punctele forte dar si cele slabe ale echipei noastre. Am avut oportunitatea de a intâlni cele mai titrate echipe ale țării ”Potaissa Turda” sau ”Talentul Este Cheia București”, echipe cu care sperăm să avem ocazia să ne comfruntăm și în viitor. Sperăm ca prin rezultatele obținute până acum să reușim să facem handbalul mai cunoscut în rândul copiilor, astfel întărindu-ne echipa de la an la an,” a declarat capitanul echipei, Topoleanu Rareș.

În acest sezon, pentru Arrubium au jucat: Popescu Robert, Tanase Andrei, Bulgaru Teodor, Radoi Andrei, Vasile Robert, Toader Teodor, Topoleanu Rares, Vladila Ciprian, Constantin Catalin, Bornescu Florin,Murgoci David, Voicu Cristian, Tihanov Dimitri, Bulgaru Iulian.

Echipa este antrenată de Chemaloglu Giani, Osman Yuksel și Topoleanu Stefan.

Sursa: Realitatea de Tulcea