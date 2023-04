Prima întâlnire oficială, cu autoritățile tulcene, a Excelenței Sale, dl. Han Chunlin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, a vut loc la Consiliul Județean Tulcea, luni10 aprilie.

Au fost prezenți Dumitru Mergeani, administratorul public al județului Tulcea, Mihai Huleni, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Alexandru-Dan Munteanu, prefectul județului Tulcea, Nicolae Bibu, administratorul public al municipiului Tulcea, Gabriel Teodosie Marinov, guvernatorul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” și Marian Tudor, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”.

„Excelența Voastră, este prima dumneavoastră vizită la Tulcea dar, având în vedere experiența noastră anterioară cu reprezentanții diplomatici ai Republicii Populare Chineze, sperăm că veți reveni. După cum știți, Tulcea și China au o istorie frumoasă, care a început în anul 1995, prin semnarea Acordului de Cooperare cu municipalitatea din Suzhou. Începutul prieteniei noastre s-a concretizat în schimburi culturale, realizarea de expoziții de pictură și caligrafie. Au urmat schimburi în domeniul medical, medici tulceni beneficiind de instruire la Spitalul de Medicină Tradițională Chineză din Suzhou, iar bunele noastre relații au fost încununate de o colaborare economică, inițiată în urma deplasării unei delegații de oameni de afaceri tulceni la Suzhou. În urma acestui contact economic, a fost inițiat exportul de vinuri tulcene pe piața chineză.

O altă dimensiune, afectivă, a relației de colaborare a fost dezvoltată în perioada pandemiei, când Tulcea și Suzhou și-au acordat reciproc ajutor umanitar.

În ceea ce privește sprijinul acordat de Ambasada Republicii Chineze în România, nu pot să nu amintesc de inițierea, prin intermediul său, a contactului dintre județul Tulcea și Institutul Confucius din Brașov, în urma căruia lectori chinezi promovează limba și cultura chineză în rândul tinerilor și adulților din municipiul Tulcea.

Președintele Consiliului Județean Tulcea, i-a fost decernat titlul de cetățean de onoare de către municipalitatea din Suzhou.

Excelența Sa, dl. Ambasador Han Chunlin, a punctat principalele puncte de interes pentru misiunea sa la Tulcea: „Relația dintre Tulcea și China este lungă și fructuoasă. Vă mărturisesc că simt o apropiere față de Tulcea, deși este prima mea vizită aici, pentru că am simțit amabilitatea dumneavoastră prin intermediul scrisorii de felicitare transmisă la instalarea mea în funcție. România și China au o adevărată tradiție a prieteniei, anul acesta se vor împlini 74 de ani de la inițierea relațiilor diplomatice dintre cele două state, relații fundamentate pe respect și ajutor reciproc. Deși situația internațională este în continuă schimbare, relația noastră bilaterală se bucură de stabilitate, mai ales în domeniul economic și comercial. China și România au un potențial extraordinar în acest domeniu și voi face toate eforturile pentru a identifica noi modalități de cooperare pentru oamenii de afaceri din ambele țări.

Tulcea are o poziție geografică extraordinară, resurse naturale, un mediu natural deosebit și căi de transport accesibile. Impresionat de un film românesc din anii 70, <Valurile Dunării>, am avut senzația că îmi regăsesc un vechi prieten atunci când am ajuns aici, pe malul fluviului. În urma vizitei mele la Tulcea vreau să vă cunosc mai bine județul și să devin un ambasador al Tulcei în relația cu mediul de afaceri chinez!”

Sursa: Realitatea de Tulcea