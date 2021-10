Liderul USR a arătat că România se află, în prezent, „într-o criză sistemică”, pentru că nimeni nu mai crede „o vorbă ieşită din gura unui politician”.

„Şi, pentru că onestitatea este valoarea de bază, trebuie spus că, paradoxal, foarte probabil suntem singura soluţie pentru momentul de faţă care convine tuturor forţelor politice în momentul în care ne găsim. Mergem mai departe, pentru că am putea fi o soluţie convenabilă întregii clase politice. Votul din Parlament va decide. În ceea ce ne priveşte, voi prezenta Biroului Naţional USR şi Comitetului Politic USR o listă de miniştri şi o vom vota pentru a ajunge în Parlament. Vom merge până la capăt, pentru că avem de ales dacă respectăm mecanismele politice, funcţionarea democraţiei şi interesele de moment ale unor actori politici. Să nu vă închipuiţi că am ajuns noi să formăm un Guvern monocolor pentru că nimeni altcineva nu-şi doreşte să ocupe scaune de miniştri. Am ajuns pentru că, în contextul momentului, noi facem mai puţine calcule politice decât celelalte partide despre care cred că, pur şi simplu, sunt captive propriilor analize şi speranţei că la sfârşit vor avea de câştigat mai mult decât competitorii lor”, a afirmat premierul desemnat.

El nu a uitat de liberali, menționând că este conştient că în PNL există „o aversiune şi o nervozitate” la adresa USR încă din campaniile electorale din 2019 şi 2020.

„Înţeleg perfect de ce există această emoţie la adresa noastră şi ştiu că în bună măsură ea este provocată de teama de nou. De aceea, apare mereu ideea că nu vă puteţi înţelege cu noi. Poate că, dacă nu ar fi existat această teamă, coaliţia ar fi funcţionat. Istoria e istorie, aşa că să ne uităm la ceea ce urmează. Eu sunt sincer convins că putem învăţa să lucrăm împreună dacă vom avea ocazia să cultivăm încrederea în relaţiile dintre noi. Acum, Guvernul monocolor al USR poate fi o soluţie pentru ieşirea din criză. Lăsaţi-ne pe noi să înfruntăm această iarnă şi gândiţi pragmatic la cea mai bună soluţie politică pentru a salva ce se mai poate salva din proiectul politic început anul trecut. Indiferent de situaţie, cred că şi pentru PSD tot noi putem fi o soluţie pentru a depăşi lunile care urmează. Poate ne rupem gâtul şi veţi scăpa de noi sau poate vom reuşi să ţinem lucrurile sub control şi vă vom permite să vă număraţi liniştiţi procentele. Oricum ar fi, ieşiţi în câştig, pentru că sunt convins că nu vreţi să vă treziţi pe tavă cu o ţară demolată”, a arătat Dacian Cioloș, menționând că nu ştie care au fost motivele „reale” care au stat la baza deciziei preşedintelui Iohannis de a-l desemna premier. În context, acesta a menționat că trebuie restabilită o relaţie funcţională între instituţiile statului.

„Sunt conştient de teoriile care s-au vehiculat în spaţiul public privind această desemnare. Dar cred că e mare nevoie să construim o relaţie instituţională care să fie curăţată de nervozitate şi de cuvinte grele. Ce pot eu să fac e să port un dialog instituţional corect şi onest cu fiecare membru al sistemului democratic şi să ofer aceeaşi onestitate pe care am pus-o pe masă cetăţenilor. Nu e niciun câştig pentru nimeni să distrugem instituţii şi simboluri, pentru că tot noi singuri va trebui să le reconstruim. Ideea că ne vom vindeca prin pârjolire este greşită şi nocivă. Ne vom vindeca prin muncă, onestitate şi recunoaşterea greşelilor”, a mai arătat Cioloş.