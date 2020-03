“Deoarece am participat la ședința Biroului Politic Național al PNL, iar unul dintre participanți a fost confirmat pozitiv, am intrat în autoizolare si voi fi testat.

Nu am nicio simptomă și am evitat contactul cu cetățenii din proprie inițiativă, înainte de a deveni oficială confirmarea. Sper ca fuecare cetățean care este suspect de confirmarea cu noul coronavirus să procedeze la fel.” a transmis azi Ștefan ILIE, Primarul comunei Luncavița şi Presedintele PNL Tulcea, anunţat candidatul pentru Primăria Tulcea

Un comunicat similar a fost transmis şi de către deputatul George Şişcu, anunţat candidatul PNL pentru Consiliul Judeţean. “Da Aştept să mi se facă testul şi voi intra în autoizolare 14 zile indiferent de rezultat. Dacă voi fi pozitiv va trebui să mă internez!”, a declarat George Şişcu.