Premierul României, Ludovic Orban se va afla azi în județul Tulcea, alături de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pentru a vizita mai multe obiective de infrastructură și economice.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode,a declarat la șantierul Podului peste Dunăre de la Smârdan-Jijila că există bani la buget pentru finanţarea acestei lucrări.

“Sunt mulţumit de ceea ce am văzut astăzi aici, de mobilizarea antreprenorului, noi suntem cu plăţi la zi, am plătit deja 55 de milioane de lei, mai avem un certificat de plată de 44 de milioane şi am aflat astăzi că în continuare doresc să vină cu peste 500 de milioane de lei, vom fi pregătiţi în acest an să plătim absolut toate lucrările, avem finanţare, avem bugetul necesar pentru a fi finanţate toate aceste lucrări”, a declarat ministrul Lucian Bode.

Ludovic Orban a menționat că ar fi unele întârzieri pe malul tulcean. “Am ţinut să fim prezenţi şi pe malul celălalt al Dunării ca să vedem lucrările la piloni şi la blocul de ancoraj. Aici pe malul tulcean era o întârziere faţă de pilonii de pe partea cealaltă a Dunării, din Brăila, care este în curs de recupare, iar nivelul de mobilizare este un nivel foarte bun şi suntem încredinţaţi că termenii conveniţi cu constructorul pot fi realizaţi”, a afirmat Orban.

Premierul a spus că Guvernul va încerca să rezolve ultimele probleme legate de exproprieri, cel mai probabil săptămâna următoare. “Din punctul nostru de vedere, vom încerca să rezolvăm ultimele probleme care le avem de rezolvat, este vorba de câteva exproprieri pentru care hotărârea de Guvern deja a pornit pe circuitul de avizare şi o vom adopta cel mai probabil săptămâna viitore în şedinţa de Guvern. Mai sunt lucrări de deviere a reţelelor care sunt un pic întârziate, dar nu din cauza antreprenorului general, ci din cauza faptului că pentru reţelele de gaz şi electricitate foarte greu au venit firme să semneze contractul pentru realizarea lucrărilor de deviere de reţele care să permită predarea întregului amplasament şi racordarea autorizaţiei de construcţie pentru întreg proiectul”, a declarat Ludovic Orban.

https://youtu.be/Yw1InSgnYh0