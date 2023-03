Un scandal pornit din cauza băuturii s-a încheiat cu moartea unui jandarm din Brașov. Seara trecută, patru bărbați din oraș s-ar fi întâlnit la locuința unuia dintre ei și ar fi început să consume alcool. În toiul nopții, petrecerea s-a transformat într-o adevărată tragedie după ce unul dintre petrecăreți și-ar fi atacat prietenii de pahar, scrie Braşov.net

Semnalarea a fost azi-noapte, la Râșnov. Pe fondul consumului de alcool, agresorul care are în jur de 40 de ani i-a reproșat uneia dintre victime, care are 20 și ceva de ani, că nu i-a returnat un împrumut de câteva mii de euro. A mers acasă, s-a înarmat cu un cuțit și s-a întors să îl atace pe pretinsul datornic. În apărarea acestuia din urmă au intervenit alte două persoane, un jandarm de aproape 39 de ani și înca o victimă de 20 și ceva de ani. In agresiune a fost ucis jandarmul și vătămate celelalte 2 persoane. Apoi agresorul s-a întors acasă unde se pare că s-ar fi autoagresat prin secționarea venelor de la mana. In prezent agresorul este in spital la Sibiu pentru a suferi o operatie de urgență. Celelalte 2 victime în viața au fost duse la spital. Se fac cercetări pentru omor, tentativa la omor și daca face plângere și una dintre victime vătămate mai ușor și pentru lovire”, susțin procurorii Parchetului Tribunalului Braşov.

UPDATE IPJ BRASOV

La data de 26.03.2023, în jurul orei 00.20, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat, prin apelul de urgență 112, cu privire la faptul că în localitatea Râșnov, în incinta unui imobil, a avut loc o agresiune în care un bărbat, de 39 de ani, ar fi lovit cu un cuțit 3 persoane.

Fapta s-ar fi petrecut în interiorul locuinței, în care bărbatul bănuit a pătruns pe ușa aflată deschisă, aici găsindu-i împreună pe cei 3 bărbați, cu vârstele de 22, 24, respectiv 38 de ani.

Între presupusul autor și victime exista o relație de cunoaștere anterioară.

După săvârșirea agresiunii, autorul s-ar fi îndreptat către locuința sa, în apropierea acesteia fiind și identificat, în stare de inconștiență, cu tăieturi în zona brațelor, leziuni pe care și le-ar fi provocat după conflictul din locuință.

Persoana bănuită împreună cu două dintre victime au fost transportate la spital, iar pentru cea de-a treia persoană, bărbatul în vârstă de 38 de ani, s-a declarat decesul.

La acest moment ofițerii de poliție judiciară, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu procurorul criminalist de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au întocmit un dosar penal, în care, la acest moment, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, urmând ca evaluările medicale să ducă la încadrarea juridică a faptelor.

Ancheta penală este în curs desfășurare, cercetările fiind continuate pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și a stabilirii răspunderii judiciare.