VIDEO | Rapid a învins FCSB la limită, pe Arena Națională! Gazdele au avut un gol anulat în minutul 85

Echipa Rapid s-a impus cu 2-1, pe Arena Națională, în fața lui FCSB, în etapa a 15-a, ultima a turului Superligii. FCSB a pierdut cu 1-2 în fața Rapidului, Arena Națională, având un gol anulat în minutul 85.
Lipsită de cei mai în formă atacanți, Albion Rrahmani și Claudiu Petrila, ambii accidentați, echipa oaspete a controlat prima parte a jocului și a deschis scorul în minutul 39. Borja Valle a recuperat o minge pe partea stângă, i-a pasat la 17m lui Papeau, acesta a pătruns spre poarta adversă și, după ce a driblat trei adversari, a înscris cu un șut puternic la semi-înălțime.
S-a făcut 2-0 în secundele de prelungire ale primei reprize. Același Borja Valle a executat un corner de pe partea dreaptă, iar Iacob, nemarcat la 7m, a reluat cu latul, sub transversală.
Gazdele au redus din siferență în minutul 65, cu o lovitură de cap, iar în minutul 85 au mai marcat un gol, prin Șut, dar a fost anulat pentru un ofsaid la Rotariu.
În urma acestui rezultat, FCSB riscă să piardă poziția de lider în clasament, dacă CFR Cluj obține cel puțin un punct mâine seară, la Sibiu, cu FC Hermannstadt, în ultimul meci al turului.
De partea cealaltă, Rapid și-a consolidat poziția a treia în clasament, dar s-a apropiat la 2p de FCSB și la unul de CFR Cluj. de asemenea, gruparea alb-vișinie a pus 6p între ea și Universitatea Craiova.
În prima etapă a returului, FCSB joacă acasă cu FCU 1948 Craiova, pe 12 noiembrie, de la ora 21:00, iar Rapid la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, două zile mai devreme, de la 20:30.