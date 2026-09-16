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Sport· 1 min citire

Ultimul dans pentru „Purice”: Lionel Messi joacă meciul de retragere

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 11:27

Superstarul argentinian a fost convocat pentru partida amicală cu Benin, unde își va lua adio de la echipa națională.

Deși își anunțase deja retragerea la sfârșitul lunii august, după dezamăgirea din finala Cupei Mondiale 2026 și după o perioadă marcată de greutăți personale, Lionel Messi se va întoarce pe teren pentru o ultimă reprezentație.

Convocarea sa a fost o surpriză orchestrată de selecționerul Lionel Scaloni și de Federația Argentiniană de Fotbal (AFA).

Un eveniment istoric pentru toți fanii

Președintele AFA, Claudio Tapia, a declarat că decizia de a-l invita pe legendarul fotbalist a fost luată pentru a-i oferi "un adio pe care îl merită". Pe arena cu o capacitate de 85.000 de locuri sunt așteptați toți colegii săi alături de care a devenit campion mondial în Qatar 2022.

Pentru Messi, care la 39 de ani deține un record impresionant de 125 de goluri în 207 selecții pentru „Albiceleste”, meciul din toamnă va reprezenta o ocazie emoționantă de a mulțumi suporterilor care l-au susținut de-a lungul carierei.

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