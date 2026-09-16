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Sport· 1 min citire
Ultimul dans pentru „Purice”: Lionel Messi joacă meciul de retragere
FOTO: Arhivă
Superstarul argentinian a fost convocat pentru partida amicală cu Benin, unde își va lua adio de la echipa națională.
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