Cristian Tudor Popescu, reacție virulentă după US Open 2026: „În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă”

Cristian Tudor Popescu a lansat o critică extrem de dură la adresa Arynei Sabalenka după finala feminină de la US Open 2026.
Jurnalistul a comentat gesturile sportivei din Belarus de la finalul turneului și a condamnat în special momentul în care aceasta i-a cerut unui cameraman să se îndepărteze, folosind o înjurătură. Sabalenka a pierdut finala în fața Elenei Rybakina, scor 6-4, 5-7, 6-2, și a cedat totodată poziția de lider mondial.
CTP, atac la adresa Sabalenkăi
Cristian Tudor Popescu nu a trecut cu vederea comportamentul Arynei Sabalenka de după finala de la New York. Jucătoarea din Belarus și-a manifestat nervozitatea după înfrângere, iar într-un moment surprins de camere i-a cerut unui operator să plece, folosind o expresie vulgară. Sabalenka și-a aruncat și racheta, într-o reacție de frustrare după pierderea trofeului.
CTP a considerat gesturile incompatibile cu imaginea pe care sportiva încearcă să o transmită publicului.
„În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă”
Gazetarul a avut o reacție foarte dură atunci când a fost întrebat despre comportamentul sportivei.
El susține că Sabalenka încearcă să își construiască o imagine apropiată de public, prin glume, zâmbete și gesturi demonstrative, însă consideră că reacțiile de la US Open au arătat o altă latură a personalității sale.
Critica lui CTP se referă în primul rând la comportamentul sportivei în momentele de tensiune, nu la valoarea ei ca jucătoare.
Sabalenka a pierdut și locul 1 mondial
Înfrângerea din finala de la US Open a avut consecințe importante pentru Aryna Sabalenka.
Elena Rybakina a câștigat primul său titlu la US Open după victoria cu 6-4, 5-7, 6-2 și a urcat pe primul loc în clasamentul WTA. Sabalenka a ratat astfel șansa de a câștiga pentru a treia oară consecutiv turneul de la New York.
Pentru Rybakina, victoria a venit după un sezon în care a mai învins-o pe Sabalenka în finala Australian Open.
CTP nu a fost impresionat de finala feminină
Cristian Tudor Popescu a criticat și stilul de joc practicat de cele două finaliste.
Jurnalistul consideră că tenisul feminin de la nivel înalt pune tot mai mult accent pe forța fizică, viteza loviturilor și capacitatea de a rezista unui ritm foarte intens.
În acest context, el a spus că nu apreciază în mod special stilul niciuneia dintre cele două jucătoare, dar a preferat-o pe Rybakina deoarece, în opinia sa, aceasta are un comportament mai discret pe teren.
Zverev, favorit în analiza lui CTP
Gazetarul a comentat și finala masculină de la US Open, în care Alexander Zverev l-a învins pe Ben Shelton. CTP a apreciat răbdarea și experiența germanului și a considerat că acesta a reușit să îl facă pe Shelton să forțeze și să greșească.
În opinia sa, Zverev poate ajunge din nou în lupta pentru cele mai importante trofee și se poate apropia de nivelul lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
Djokovic, încă în calculele lui CTP
Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre Novak Djokovic, eliminat încă din primul tur la US Open. Chiar dacă sârbul a avut probleme medicale, jurnalistul consideră că acesta mai poate evolua la nivel înalt și că nu și-a spus ultimul cuvânt în tenis.
CTP spune că experiența și calitățile tehnice ale lui Djokovic îi permit încă să rămână în zona de elită a circuitului, chiar dacă vârsta și problemele fizice devin tot mai importante.