Situație în cazul Simonei Halep: sportiva nu se află pe lista ITF a persoanelor suspendate

Situație incredibilă pentru Simona Halep, la aproape șase luni de la suspendarea provizorie pentru dopaj dictată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).
Situație incredibilă pentru Simona Halep, la aproape șase luni de la suspendarea provizorie pentru dopaj dictată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).
Cu toate că Simona Halep nu poate participa la turneele oficiale în această perioadă, interdicția româncei nu este confirmată nici acum de site-ul oficial al Federației Internaționale de Tenis (ITF). S-a ajuns aici din cauza unei probleme de birocrație.
Simona Halep nu se regăsește pe lista ITF a persoanelor aflate în stare de suspendare
Simona Halep nu se regăsește pe lista ITF a persoanelor aflate în stare de suspendare sau suspendare provizorie, chiar dacă sportiva a primit în data de 7 octombrie 2022 înștiințarea cu privire la testul anti-doping picat la US Open.
Fanii care accesează site-ul oficial al ITF ar crede că Simona a reușit să scape de interdicție, însă motivul absenței constănțencei de pe listă este altul: fenomenul birocratic nu reprezintă o problemă doar în România, ci și în Marea Britanie, la Londra, acolo unde își are sediul organismul internațional de conducere a tenisului, scrie prosport.ro.
Lista nu a mai fost actualizată din data de 5 iulie 2022, astfel că suspendarea provizorie a Simonei Halep nu a fost ratificată nici acum de site-ul ITF. În schimb, Simona Halep se află pe lista cu jucătoarele suspendate întocmită de Agenția pentru Integritatea Tenisului, iar acest lucru o oprește pe româncă să se înscrie la turnee. Potrivit ITIA, Halep este în continuare suspendată provizoriu, neprimind încă decizia finală în cazul de dopaj.
Simona Halep trebuia să fie audiată în luna februarie, însă verdictul întârzie. Cazul se judecă la Tribunalul Sport Resolutions de la Londra, dar deocmandată nu există niciun termen.
Sursa: Mediafax