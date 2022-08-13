Simona Halep s-a calificat în finala de la Toronto

Constănțeanca revine în Top 10 WTA

Simona Halep (15 WTA) a învins-o pe pe Jessica Pegula (28 de ani, 7 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4, și s-a calificat în finala turneului de la Toronto, la capătul unui meci foarte spectaculos care a durat două ore și 13 minute.

Simona Halep va juca pentru trofeul de la Toronto cu învingătoarea partidei dintre Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 24 WTA) și Karolina Pliskova (Cehia, favorită 14).

Pentru calificarea în finală Halep și-a asigurat 259.100 $ și 585 de puncte.

Grație acestei performanțe, fosta lideră mondială și-a îndeplinit obiectivul stabilit la începutul anului: revenirea în Top 10 WTA.

Simona Halep a câștigat de două ori Rogers Cup, dar de fiecare dată la Montreal (turneul se ține alternativ la Montreal și Toronto). În 2016 a trecut în finală de Madison Keys, iar în 2018 a dispus de Sloane Stephens.



Sursa: Realitatea de Constanta