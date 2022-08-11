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Sport· 1 min citire

Simona Halep, în sferturi la Toronto

11 aug. 2022, 23:48
Simona Halep, în sferturi la Toronto

Simona Halep, în sferturi la Toronto

Realitatea de TulceaArticol scris de Realitatea de Tulcea

Halep va juca împotriva americancei Cori Gauff

Simona Halep (15WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Toronto, după ce a trecut în optimi de Jil Teichmann (21WTA), scor 6-2, 7-5.

"Vreau să le mulțumesc tuturor care au venit la meci și mă bucur foarte mult că am ajuns în sferturi. A fost foarte greu din cauza vântului, am ratat foarte mult, n-am simțit mingea, a fost greu să returnez. A fost foarte greu, dar mă bucur că am reușit să rămân calmă și am câștigat meciul", a declarat Simona Halep la sfârșitul partidei

Simona Halep va juca împotriva americancei Cori Gauff (11WTA) S-au întâlnit de trei ori până acum, iar de fiecare dată s-a impus Simona, fără să piardă set. Dacă prima întâlnire a avut loc acum mai bine de trei ani, la Wimbledon, precedentele două întâlniri au avut loc în această primăvară, la Indian Wells și Madrid.

Sursa: Realitatea de Constanta

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