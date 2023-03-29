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Sport· 1 min citire
Preliminarii EURO 2024: România-Belarus 2-1! „Ticolorii” au terminat partida cu mari emoții!
Preliminarii EURO 2024: România-Belarus 2-1! „Ticolorii” au terminat partida cu mari emoții!
Pentru România au marcat Nicușor Stanciu (min. 17) și Burcă (min. 19)
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