Nicușor Dan va fi prezent la meciul de rugby România – SUA

Nicușor Dan va fi prezent la meciul România – SUA, programat sâmbătă, de la 18:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Președintele continuă să susțină naționala de rugby.
Președintele României, Nicușor Dan, și-a anunțat prezența la următorul meci al echipei naționale de rugby.
Șeful statului va fi în tribune sâmbătă seara, când „Stejarii” vor întâlni reprezentativa Statelor Unite, într-o partidă programată de la ora 18:30, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.
Este o apariție care atrage atenția, în condițiile în care Nicușor Dan nu a fost văzut foarte des la evenimente sportive după preluarea mandatului de președinte. În urmă cu o săptămână, acesta a fost prezent la confruntarea dintre România și Tonga, încheiată cu scorul de 43-38 în favoarea formației oaspete.
Nicușor Dan, din nou alături de naționala de rugby a României
La partida cu Tonga, președintele a mers inclusiv în vestiarul „Stejarilor”, înaintea fluierului de start, pentru a le transmite jucătorilor un mesaj de încurajare. Ulterior, a urmărit întâlnirea din tribune, alături de Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.
Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Nicușor Dan și-a confirmat prezența și la următoarea confruntare a naționalei, cea împotriva Statelor Unite. România se află în competiția World Rugby Nations Cup, iar duelul de sâmbătă este unul important pentru parcursul echipei în această întrecere.
România – SUA, sâmbătă, pe stadionul Arcul de Triumf
Partida dintre România și Statele Unite este programată sâmbătă, de la ora 18:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Interesant este că, în aceeași seară, și naționala de fotbal a României va avea programat un meci important, împotriva Poloniei, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.
Astfel, președintele a ales să fie prezent la întâlnirea de rugby, nu la duelul reprezentativei de fotbal.
Ultima apariție a lui Nicușor Dan la un meci de fotbal al României
Ultima dată când Nicușor Dan a fost prezent pe Arena Națională la un meci al echipei naționale de fotbal a fost pe 21 martie 2025, la partida România – Bosnia-Herțegovina, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Atunci, tricolorii au pierdut cu 0-1.
În perioada în care ocupa funcția de primar general al Capitalei, Nicușor Dan a fost un susținător al sportului bucureștean și a participat în repetate rânduri la meciurile echipei feminine de handbal CSM București. De asemenea, a fost prezent la Gala Neagu, evenimentul organizat cu ocazia retragerii Cristinei Neagu, în iunie 2025.
Prin noua sa prezență la stadion, șeful statului își continuă aparițiile la evenimentele sportive și își arată susținerea pentru echipele naționale ale României.