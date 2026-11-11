Restricții de circulație pe Autostrada A1, miercuri. Ce sectoare sunt afectate

Restricții de circulație pe Autostrada A1, miercuri, până la ora 18:00. Vezi ce sectoare București–Pitești și Pitești–București sunt afectate de lucrări.
Șoferii care circulă miercuri pe Autostrada A1 trebuie să se aștepte la restricții de trafic, impuse în urma unor lucrări de reparații asfaltice. Măsurile sunt valabile până la ora 18:00 și vizează ambele sensuri de deplasare, pe anumite sectoare ale autostrăzii.
Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, pe sensul de mers București – Pitești, circulația va fi restricționată pe prima bandă, între kilometrii 58 și 70.
De asemenea, pe sensul opus, Pitești – București, șoferii nu vor putea utiliza banda a doua pe tronsonul cuprins între kilometrii 13 și 11.
Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparații la partea carosabilă, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în apropierea zonelor de intervenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
Trafic aglomerat la intrarea în București
În ceea ce privește condițiile de trafic, circulația este intensă la intrarea în Capitală, în special pe Autostrada A1, dinspre Pitești, dar și pe mai multe drumuri naționale.
Potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri, aglomerație se înregistrează și pe DN 1, dinspre Otopeni, pe DN 7, dinspre Chitila, pe DN 1A, dinspre Mogoșoaia, precum și pe DN 3, dinspre Pantelimon.
La nivel național, carosabilul este parțial umed, iar în unele zone se înregistrează precipitații slabe. În județele Argeș, Gorj și Timiș, ceața reduce vizibilitatea pe anumite sectoare de drum, în unele cazuri sub 100 de metri.
Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să manifeste prudență sporită, în special în zonele afectate de lucrări sau de vizibilitatea redusă.