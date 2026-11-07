Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Gheorghe Hagi a stabilit lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina din Liga Națiunilor. Vezi lista jucătorilor convocați și programul partidelor.
Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul echipei naționale a României pentru ultimele două partide din grupa B4 a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor întâlni Polonia și Bosnia-Herțegovina în luna noiembrie, într-o dublă confruntare importantă pentru încheierea actualei campanii.
Pentru cele două meciuri, selecționerul a convocat jucători din campionatul intern și fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate. Printre numele importante se regăsesc Dennis Man, Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicolae Stanciu și Răzvan Marin.
Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina
Lista convocărilor cuprinde fotbaliști pentru toate compartimentele, de la portari și fundași până la mijlocași și atacanți.
Portari:
Fundași:
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano)
Tony Strata (Vitória Guimarães)
Radu Drăgușin (Fiorentina)
Andrei Coubiș (Lincoln City)
Virgil Ghiță (Hannover 96)
Matei Ilie (Kasımpaşa)
Vladimir Screciu (Universitatea Craiova)
Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)
Lisav Eissat (Bristol City)
Mijlocași:
Tudor Băluță (Universitatea Craiova)
Răzvan Marin (AEK Atena)
Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova)
Marius Corbu (Ferencváros)
Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo)
Vlad Dragomir (Pafos)
Cătălin Cîrjan (Dinamo)
Atacanți:
Dennis Man (PSV Eindhoven)
Olimpiu Moruțan (Rapid București)
Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor)
Ianis Stoica (Estrela Amadora)
Ianis Hagi (Alanyaspor)
Florinel Coman (Al-Gharafa)
Daniel Bîrligea (Frosinone)
România – Polonia se joacă pe Arena Națională
Prima confruntare din această serie este programată sâmbătă, 14 noiembrie 2026, când România va primi vizita Poloniei.
Partida se va disputa pe Arena Națională din București, începând cu ora 21:45.
Trei zile mai târziu, marți, 17 noiembrie, naționala României va evolua în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovinei. Meciul este programat la Zenica, pe stadionul Bilino Polje.
Ambele partide contează pentru ultimele două etape din grupa B4 a Ligii Națiunilor.
România, în căutarea primelor puncte în Liga Națiunilor
Naționala pregătită de Gheorghe Hagi traversează o perioadă dificilă în actuala ediție a competiției.
După primele patru partide disputate în grupa B4, România a înregistrat patru înfrângeri, iar confruntările cu Polonia și Bosnia-Herțegovina reprezintă ultimele oportunități de a obține puncte în această campanie.
În precedentele întâlniri, „tricolorii” au pierdut în fața Suediei, scor 1-2, au cedat pe teren propriu în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4, au fost învinși de Polonia cu 0-6 și au pierdut din nou în fața Suediei, scor 0-1.
Pentru Gheorghe Hagi, cele două partide din noiembrie reprezintă un nou test în mandatul de selecționer și o oportunitate pentru echipa națională de a încheia campania cu rezultate mai bune.