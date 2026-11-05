Motivul pentru care Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei. Legătura cu Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo a anunțat retragerea de la echipa națională a Portugaliei pe 5 noiembrie 2026. Potrivit A Bola, decizia a fost influențată de relația dificilă cu selecționerul Jorge Jesus.
Atacantul portughez a pus capăt unei cariere internaționale de peste 23 de ani, în care a disputat 234 de meciuri și a marcat 146 de goluri. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, Ronaldo citind o scrisoare de adio adresată suporterilor.
Contextul deciziei
Potrivit publicației portugheze A Bola, motivul principal al retragerii ar fi legat de relația cu selecționerul Jorge Jesus. Ronaldo a aflat că va figura în lotul definitiv pentru partidele din Liga Națiunilor împotriva Danemarcei și a Țării Galilor, dar nu dorea să continue sub comanda actualului tehnician.
Conflictele dintre cei doi au apărut la precedentele acțiuni ale naționalei, moment în care atacantul a părăsit cantonamentul. Deși Ronaldo a declarat ulterior că va rămâne disponibil pentru echipă și a fost inclus pe lista preliminară de 55 de jucători, tensiunile nu s-au stins.
Întâlnirea cu federația
Înainte de a face anunțul public, Cristiano Ronaldo s-a întâlnit cu Pedro Proenca, președintele Federației Portugheze de Fotbal (FPF), pentru a-l informa despre decizie. Selecționerul Jorge Jesus nu a fost consultat direct, cei doi neavând contact verbal din 30 septembrie.
Conform sursei citate, Jorge Jesus ar fi dorit să se bazeze în continuare pe atacant, însă nu ca titular. Vestea l-a luat prin surprindere pe tehnician, care a fost informat abia după ce decizia fusese comunicată oficial.
Federația Portugheză de Fotbal a emis un comunicat de presă în care a mulțumit lui Ronaldo pentru serviciile aduse echipei naționale și a anunțat organizarea unui meci de retragere. Jurnaliștii internaționali au acordat o atenție sporită acestei decizii, marcând finalul erei celui mai prolific marcator din istoria reprezentativei Portugaliei.