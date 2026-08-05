Jelena Ostapenko, ținta unui val de abuzuri online după retragerea de la Toronto, inclusiv amenințări cu moartea

Publicat 5 aug. 2026, 11:13 Actualizat 5 aug. 2026, 11:17 Sursă realitatea.net

Jelena Ostapenko a dezvăluit miercuri mesaje șocante primite pe rețelele de socializare după retragerea din meciul din turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Toronto. Fosta campioană de la Roland Garros a publicat insulte, comentarii legate de greutatea sa și chiar o amenințare cu moartea.

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