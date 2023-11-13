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Sport· 1 min citire

Ierarhia WTA: Sorana Cîrstea continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată

Ierarhia WTA: Sorana Cîrstea continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată

Ierarhia WTA: Sorana Cîrstea continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 13 nov. 2023, 12:18

În fruntea clasamentului se află poloneza Iga Swiatek

Sorana Cîrstea continuă să fie jucătoarea din România clasată cel mai bine în clasamentul WTA dat publicităţii luni. Ea se menţine pe locul 26, cu 1765 de puncte.

Ana Bogdan este pe locul 67, cu 942 puncte,.Irina Begu este pe 76, cu 888 de puncte, iar în top 100 se mai află Jaqueline Cristian, menţinere pe locul 98, cu 735 de puncte.

La dublu, cel mai bine clasată este, dintre românce, Gabriela Ruse – locul 37, cu 2141 puncte. În fruntea clasamentului se află poloneza Iga Swiatek, cu 9295 de puncte, urmată de belarusa Arina Sabalenka, cu 9050 de puncte, iar pe trei se află Coco Gauff, cu 6580 de puncte.

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