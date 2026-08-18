Fotbal: Victorie la limită pentru Universitatea Cluj în Superligă, 2-1 cu UTA

Universitatea Cluj a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.
''U'' a intrat în avantaj la pauză, prin golul marcat de Alibek Aliev (45+1), din centrarea lui Friday Adams.
Vicecampioana s-a desprins prin penalty-ul transformat de Aliev (74), după un henț comis în careu de Richard Odada, lovitură de pedeapsă dictată de arbitru după verificarea VAR.
Pentru arădeni a punctat Andrei Dorobanțu (85), cu o lovitură de cap de la 7 metri, după un corner executat de Jayson Papeau.
Croatul Dino Mikanovic (36) a marcat și el, dar golul a fost anulat de VAR pentru un ofsaid la Adams.
UTA a avut două ocazii mari de gol, dar portarul Ștefan Lefter s-a remarcat la mingile trimise de Marinos Tzionis (53) și de Hakim Abdallah (62).
La poarta cealaltă, Arpad Tordai (81) a salvat golul la șutul lui Andrei Gheorghiță.
Gheorghiță, intrat pe teren în min. 75, a primit cartonaș roșu pentru o intrare periculoasă la Sota Mino (90+2). Iniția, jucătorul fusese sancționat cu un cartonaș galben, dar arbitrul a revenit asupra deciziei la sesizarea VAR.
Meciul a fost marcat de un moment istoric, Dan Nistor jucând meciul său cu numărul 516 pe prima scenă a fotbalului românesc, care îl face lider al clasamentului all-time la acest capitol, devansându-l pe Ionel Dănciulescu (515 meciuri).
Cele două formații s-au întâlnit în principala competiție internă de 73 de ori, de 33 de ori s-au impus arădenii, de 24 de ori au câștigat clujenii, iar alte 16 partide s-au terminat la egalitate.
UTA rămâne fără victorie în acest debut de sezon, după cinci etape.