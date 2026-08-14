Fotbal: CFR Cluj, învinsă de Tromso IL și în manșa secundă din Conference League

Publicat 14 aug. 2026, 08:07 Sursă realitatea.net

CFR Cluj a fost eliminată din Conference League la fotbal de echipa norvegiană Tromso IL, care s-a impus cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Romssa Arena din Tromso, în manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției.

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