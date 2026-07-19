Finala Cupei Mondiale. Ce vedete vor cânta la ceremonia de închidere și în pauza meciului Argentina - Spania

Marea finală a Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina este programată duminică seară, de la ora 22:00.
Pentru prima dată la un turneu final mondial, pauza dintre cele două reprize va fi prelungită mult peste limita tradițională, urmând să dureze până la 25 de minute pentru a permite desfășurarea unui concert grandios în stil Super Bowl, potrivit BBC.
Cupa Mondială FIFA din 2026 pregăteşte o sărbătoare care va îmbina fotbalul, muzica şi divertismentul într-unul dintre cele mai ambiţioase evenimente din istoria turneului. Înainte ca Argentina şi Spania să intre pe teren pentru a stabili noua campioană mondială, Stadionul New York-New Jersey va găzdui numeroase vedete internaţionale.
Cine urcă pe scenă
Ceremonia de închidere va începe cu aproximativ 90 de minute înainte de fluierul de start, adică la ora 20.30, ora României, şi îl va avea pe Post Malone ca una dintre vedetele principale.
Cântăreţul american va fi capul de afiş al unui spectacol la care vor participa şi Robbie Williams, Laura Pausini şi Nicole Scherzinger, care va interpreta „Desire”, unul dintre imnurile oficiale ale FIFA, într-un spectacol conceput pentru a reprezenta unitatea dintre diferite culturi prin intermediul fotbalului. La ceremonia de dinaintea meciului va participa şi Jennifer Hudson, care va interpreta o versiune specială a imnului naţional al Statelor Unite.
Spectacolul de la pauză
Spectacolul propriu-zis de la jumătatea partidei va dura 11 minute, fiind rezultatul unei colaborări de amploare între unii dintre cei mai mari artiști ai lumii: Madonna, Shakira, Justin Bieber și trupa K-pop BTS.
Concertul este organizat de Chris Martin, liderul trupei Coldplay, și îl va include și pe megastarul nigerian Burna Boy. Potrivit FIFA, artiștii nu sunt remunerați, fondurile strânse în urma evenimentului fiind direcționate către un fond educațional global.
Deși show-ul muzical durează doar 11 minute, timpul necesar pentru montarea și demontarea structurilor gigantice pe gazon va face ca pauza totală să ajungă la 20-25 de minute, o durată dublă față de standardul cu care sunt obișnuiți microbiștii.