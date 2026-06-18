Cristiano Ronaldo, departe de forma din trecut la Mondiale. Evoluție sub lupă după startul de la CM 2026

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 18:20

Cristiano Ronaldo a debutat la Campionatul Mondial din 2026 cu o prestație modestă, în remiza Portugaliei, scor 1-1, rezultat care a readus în discuție evoluțiile sale la turneele finale. Deși este unul dintre cei mai mari jucători din istorie, cifrele arată că starul portughez nu a avut niciodată constanță la nivel de Mondial.

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