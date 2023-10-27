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Sport· 2 min citire
CFR Cluj a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Oţelul Galaţi
CFR Cluj a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Oţelul Galaţi
CFR Cluj a rămas la 3p de liderul FCSB, după remiza de pe teren propriu cu Oțelul
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