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Sport· 1 min citire
CE Natație: Denis Popescu, în semifinale la 100 de metri spate
Foto: Facebook CS Dinamo
Publicat15 aug. 2026, 16:41
Sursărealitatea.net
La Campionatele Europene de Natație de la Paris, Denis Popescu s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri spate, cu cel de-al 16-lea timp, 54 de secunde și 4 sutimi.
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