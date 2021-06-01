Ziua Copilului, la Teatru, Casa Avramide și Centrul Eco-Muzeal „Delta Dunării“

Pentru a marca așa cum se cuvine Ziua Internațională a Copilului, astăzi, începând cu ora 10.00, Consiliul Județean Tulcea a organizat o serie de evenimente cu și pentru copii.

La Teatrul „Jean Bart“ din municipiu a avut loc un extraordinar spectacol oferit de copii de toate vârstele. Dansuri moderne, dansuri populare, momente de cântec au încântat spectatorii veniți să sărbătorească ziua de 1 Iunie.

La Casa Avramide, cei mici au putut participa la ateliere de spin art și fotografie magnetică, iar la Centrul Muzeal „Delta Dunării“ (Acvariu) copiii au avut parte de baloane modelabile.

Surpriza zilei au fost personajele Mickey și Minnie cu care cei mici s-au jucat și s-au fotografiat.

Evenimentele au fost organizate de Consiliul Județean Tulcea, în parteneriat cu Centrul Cultural „Jean Bart“, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Delta Dunării“ Tulcea și Palatul Copiilor Tulcea.

Mulți ani cu multă veselie tuturor copiilor!

Sursa: Realitatea de Tulcea