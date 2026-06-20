Vremea pe 20 iunie 2026. Temperaturile explodează în România: canicula își face simțită prezența

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 06:04

Vara intră într-o nouă etapă în România, iar temperaturile cresc semnificativ începând de sâmbătă, 20 iunie 2026. Meteorologii anunță o încălzire accentuată în majoritatea regiunilor țării, cu valori termice neobișnuit de ridicate pentru această perioadă și cu un disconfort termic în creștere, mai ales în vest și sud.

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